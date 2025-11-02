長崎が高木体制でついに初黒星、首位水戸と『4』差に…千葉＆大宮は5発大勝で大混戦／J2第35節
2025明治安田J2リーグ第35節が2日に行われた。
水戸ホーリーホックは前半終盤の1点を守り抜き、敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦。45分に加藤千尋が挙げた1点を守り抜いて首位をキープした。
水戸を追いかける2位V・ファーレン長崎は、昇格プレーオフ圏外8位のジュビロ磐田に敗戦。6月に発足した高木琢也体制でのリーグ戦無敗記録は「15」で止まった。
3位ジェフユナイテッド千葉は北海道コンサドーレ札幌に5−2で大勝。ベガルタ仙台は敵地でFC今治に2−3の逆転負けを喫した。
勝ち点差「1」で激突した5位徳島ヴォルティスと7位サガン鳥栖の直接対決はスコアレスドローに終わった。6位RB大宮アルディージャは早い段階で退場者を出したブラウブリッツ秋田を5−0で一蹴した。
2位長崎と3位千葉は勝ち点差「1」に縮まり、4位に浮上した大宮も長崎と勝ち点差「3」に接近。一方で水戸は長崎と勝ち点差「4」に広げた。次節に「水戸が勝利」した上で、「長崎が敗戦」または「千葉がドロー以下」のいずれか満たした場合、水戸はクラブ史上初のJ1昇格が決定する。「水戸の勝利」、「長崎の敗戦」、「千葉のドロー以下」いずれも満たした場合は、水戸のJ2優勝まで決定する。
18位レノファ山口FCは17位ロアッソ熊本との直接対決を制し、残留圏との勝ち点差を「3」に縮めることに成功した。19位カターレ富山は、すでに降格が決まっている愛媛FCに追い込まれたものの、後半アディショナルタイムに追いついた。熊本の敗戦で富山は今節での降格決定を免れたが、残り3試合で勝ち点差「7」と厳しい状況に変わりはない。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼11月2日（日）
いわきFC 3−1 藤枝MYFC
RB大宮アルディージャ 5−0 ブラウブリッツ秋田
ジェフユナイテッド千葉 5−2 北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府 0−1 水戸ホーリーホック
カターレ富山 1−1 愛媛FC
ジュビロ磐田 1−0 V・ファーレン長崎
FC今治 3−2 ベガルタ仙台
サガン鳥栖 0−0 徳島ヴォルティス
ロアッソ熊本 0−1 レノファ山口FC
大分トリニータ 1−2 モンテディオ山形
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（67／＋22）
2位 長崎（63／＋14）
3位 千葉（62／＋16）
4位 大宮（60／＋22）
5位 徳島（58／＋17）
6位 仙台（58／＋10）
7位 鳥栖（57／＋6）
8位 磐田（57／＋5）
9位 いわき（52／＋12）
10位 今治（52／＋6）
11位 山形（46／＋2）
12位 札幌（46／−18）
13位 甲府（43／−4）
14位 秋田（39／−15）
15位 大分（38／−12）
16位 藤枝（37／−8）
17位 熊本（35／−14）
18位 山口（32／−11）
19位 富山（28／−21）
20位 愛媛（21／−29）
▼11月8日（土）
14:00 札幌 vs 大分
14:30 愛媛 vs 長崎
▼11月9日（日）
13:00 仙台 vs 熊本
13:00 富山 vs 鳥栖
14:00 秋田 vs いわき
14:00 山形 vs 今治
14:00 水戸 vs 大宮
14:00 千葉 vs 藤枝
14:00 山口 vs 磐田
14:00 徳島 vs 甲府
