¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£Í¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤À¡×
¡¡¸µ£Î£Â£ÁÁª¼ê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í£³Áª¼ê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤òÈ¯´ø¤·¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÇÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤Ï£³¿Í¤Î³èÌö¤Ê¤·¤ËÀ®¤·ÆÀ¤º¡¢°Î¶È¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡Ö£³¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌîµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢»³ËÜ¤¬£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Í¡£Ìîµå¤Ïº£¡¢¿Íµ¤¤ÎÀäÄº¤Ë¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£»ä¤Ï¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Å´ÏÓ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ËÜ¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤ÏÃ¯¤è¤ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Í¡£¥²¥ì¥í¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ»°ÎÝ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²Â³¤±¤¿¡£Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¼«¿È¤Î¿®Íê´¶¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¦¥Á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºòÆü¤Î»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤ÆÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÍÍø¤ÎÁ°É¾È½¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ÎÁ°¤ËÎôÀª¤ÎÅ¸³«¡£Àè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«Å¨ÃÏ¤Ç¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ç±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Âè£³Àï¤Ï±äÄ¹£±£¸²ó¡¢£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¤ÎµÚ¤ÖÄ¹Ãú¾ì¡£°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡££±£¸²ó¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢º£Æü¤â£±£±²ó¤«¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¤è¡£ÀÊ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¤¥¹¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢£³ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¤¦¤ï¡¼¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤â¤¹¤´¤¤¤·¡£¤Ç¤â¥¦¥Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÅÙ¤Ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ò¾Î¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤è¡£Èà¤Ï¥í¥Ï¥¹¤òÆþ¤ì¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¼éÈ÷¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¸«¤»¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¢¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ç¡¼¥Ö¤âÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤Ù¤¤À¤è¡×¤ÈÁª¼êµ¯ÍÑ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£