高橋メアリージュン、好きなタイプの男性を実名告白「穏やかな人がすごい好き」
【モデルプレス＝2025/11/02】女優の高橋メアリージュンが、2日放送「トークハンサム」（14時〜）に出演。好きな男性のタイプについて語った。
【写真】高橋メアリージュン、“好きな男性のタイプ”で名前挙げたイケメンタレント
この日、同番組では高橋の恋愛観について深堀り。高橋は好きなタイプについて、「動物や植物にも優しい男」と明かし、「昔、お付き合いしていた人と雨の中歩いていたんですよ。そうしたら外に犬が繋がれていて雨でずぶ濡れで、一緒にいた人が犬に傘さしてあげて『飼い主待とう』って言って30分くらい（待った）」と紳士な元恋人のエピソードを語った。
また、「穏やかな人がすごい好き」とも話し、「私が忙しい時とかピンチの時に肩をゆすったりトントンってして『焦らずに大丈夫だよ』って。優しい話し方の人が好き」と説明した高橋。続けて「香取慎吾さんみたいな…」と香取慎吾の名前を挙げると、スタジオからは「あー！」と納得する声が上がっていた。（modelpress編集部）
◆高橋メアリージュン、好きな男性のタイプを告白
