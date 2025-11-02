明日3日(月:祝)の関東は、秋晴れでお出かけ日和の所が多いでしょう。ただ、大気の状態が不安定で昼頃から局地的に雨や雷雨がありそうです。北部の山では雪にも注意が必要です。

明日3日は関東甲信はお出かけ日和も天気の急変に注意

明日3日(月:文化の日)の関東甲信では、高気圧に覆われて、広い範囲で爽やかな秋晴れとなるでしょう。洗濯物やお出かけ日和となりそうです。ただ、油断は禁物で上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。大気の状態が不安定になり、昼ごろからは一部で雨や雷雨がありそうです。洗濯物は乾いたら早めに取り込み、お出かけを予定されている方は、念のため雨具があると安心です。





最高気温は今日2日(日)と同じくらいの所が多く、18℃〜19℃くらいの予想です。昼間は今日と同じ服装で過ごせるでしょう。昼間の日差しの下では過ごしやすいですが、朝晩は内陸を中心に10℃を下回る予想です。一日の気温の変化が大きくなりますので、脱ぎ着しやすい服装を選ぶなど体調管理にご注意ください。

紅葉狩りは暖かい服装で

関東甲信でも紅葉は色づきが進み、関東北部や甲信では見ごろを迎えている所も増えています。東京の高尾山でも色づき始めているようです。



三連休の最終日の明日3日に紅葉狩りを予定されている方もいるとは思いますが、注意は気温です。普段お住いの地域に比べ、標高の高い山沿いなどでは気温が低いことが多いです。予想気温を確認し暖かい服装でお出かけください。もう一つ、群馬県や長野県の北部の山沿いでは強い寒気の影響で雪の降る所があるでしょう。こちらにお出かけを予定されている方は、車のタイヤを冬用に交換するなど対策が必要となります。