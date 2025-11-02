フェラーリを名乗ることが許された308 GTB

1970年代の始めには、12気筒未満のエンジンを積んだミドシップというコンセプトを、エンツォ・フェラーリ氏は完全に受け入れていたらしい。その結果、ディーノ・ブランドの206 GTや308 GT4と異なり、308 GTBはフェラーリを名乗ることが許された。

その頃、マラネロをラインオフしていた量産車は1000台前後。ビジネス感覚に鋭いエンツォは、安価なミドシップ・フェラーリが販売を大きく伸ばす可能性へ気付いていた。



レオナルド・フィオラヴァンティ氏と、フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ マックス・エドレストン（Max Edleston）

マルチェロ・ガンディーニ氏がスタイリングを担当した308 GT4も、1976年にフェラーリ・ブランドへ変更される。3.0L V型8気筒エンジンは255psを発揮し、充分な能力を備えつつ、「マラネロのランボルギーニ・ウラッコ」とも影では呼ばれていたが。

レオナルド・フィオラヴァンティ氏が微笑む。「わたしも、そう思っていました」

高品質なものを得ることが難しかったFRP

正式に跳ね馬のエンブレムを冠した、初の量産V8ミドシップ・フェラーリをデザインするうえで、また同社史上唯一のFRP製ボディの公道用モデルを開発するうえで、何か印象深い課題はあったのだろうか？

「308 GTBは、軽量化のメリットを踏まえ、当初からFRPボディでした。それでも、初期のデザインからスチール製も可能ではありました。パネル製造を担う、（フェラーリの）レーシングカーで経験豊かなスカリエッティ社とも、緊密に連携していましたよ」



コンセプトカーのフェラーリP6（1968年）

では、僅か1年でスチール製へ変更された理由とは。彼は、スタジオの入口に停めたフェラーリ308 GTBを指差す。「ハイライトのラインが1本見えますよね」。そして、手で波打つようなジェスチャーをする。「FRPだと、こんな感じです」

「高品質なものを得ることが難しかったんです。これが公式の理由。本当に」。更に続ける。「それに、フェラーリの英国と北米のディーラーが、腹を立てたんです。プラスティックはロータスのだってね」

18種類に及ぶフェラーリの遺伝子の起源

フィオラヴァンティとスタジオを出て、ここまで筆者が乗ってきたフェラーリ308 GTS クワトロバルボーレへ歩み寄る。陽光を受けて輝くボディを眺めながら、ディーノ246 GTSの販売成功を受けて、これが「自然な進化」だったと口にする。

サイドシルに沿った補強が、タルガトップで充分な剛性を担保していることへ彼は触れる。ルーフのカットラインの仕上がりには、特に満足しているという。取り外したルーフパネルは、シート後方の隙間へピタリと収まる。リアウインドウより下側に。



レオナルド・フィオラヴァンティ氏と、フェラーリ308 GTS クワトロバルボーレ マックス・エドレストン（Max Edleston）

308 GTBは、その後に生まれる18種類に及ぶ公道用フェラーリの、遺伝子の起源となった。1987年に発売されたF40で、その系譜には幕が閉じられた。

自らの自伝「心の中のカヴァリーノ」を彼は取りに戻り、美しいページを見せてくれた。308やF40などが、美しく紙面にレイアウトされている。GTBやGTSのターボに、288 GTO、308 GTBのグループB ラリーマシンも載っている。

レーサーの空力を適用するのは馬鹿げている

その中で特に目を引く1台が、1977年の308 GTB ピニンファリーナ・ミッレキオーディ。ボディを過度に大きくせず、車重を増やさず、最新技術の実装が可能なことを証明しようとしたコンセプトカーだ。彼の哲学は、今でも変わらない。

「目標は、より長い生産寿命を与えること。（跳ね馬の）カヴァリーノ・エンブレムがとても小さいのは、このデザインが世界中で認知されているからです」



コンセプトカーのフェラーリ308 GTB ピニンファリーナ・ミッレキオーディ（1977年））

現在のフェラーリのスタイリングは、お好みではないらしい。「複雑すぎて、余り良くありませんよね。レーシングカーの空力特性を（公道用の）ツーリングカーへ当てはめるのは、馬鹿げたことだと思いますよ」

帰り際、308 GTSのオーナーとうれしそうにフィオラヴァンティは記念撮影をしていた。彼へ現代版の308が託されたら、どんな美貌をまとうのだろう。

番外編：フィオラヴァンティの略歴と傑作たち

1938年1月、イタリア・ミラノ生まれ。1964年にピニンファリーナへ入社。1988年にフェラーリ副ゼネラルマネージャーへ就任。1989年にフィアットのデザインディレクターへ就任。1991年に自らのデザインスタジオ「フィオラヴァンティSrL」を設立。

ディーノ206／246 GT（1967年）：ミドシップ・フェラーリの起源といえる1台だが、ディーノを名乗った。アルミ製ボディで2.0L V6ユニットの206は、スチール製ボディで2.4L V6の246へ、2年後にバトンタッチした。



ディーノ206／246 GT（1967年）

フェラーリ365 GTB/4 デイトナ（1972年）：最高速度280km/hを誇る、ランボルギーニ・ミウラと肩を並べた当時最速の量産車の1台。この後、1996年に550 Mが登場するまで、同社のフロントエンジン・モデルには空白が生まれた。

フェラーリ365 GT4 BB／512 BB／512 BBi（1973年）：同社がミドシップへ本格的に舵を切った1台。当初は4.4L 12気筒エンジンで、スタイリングはコンセプトカーのP6へ近い。ボディ下半分がブラックなのは、重量感を軽減させるため。

フェラーリ288 GTO（1984年）：308 GTBから変異的に生まれた、ホモロゲーション・スペシャル。2.9LツインターボV8エンジンは400psを発揮し、車重は1195kg。この系譜は、F40へ受け継がれた。