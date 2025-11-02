ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」は2日、5日目の11Rに白組＝ルーキーズ、12Rで紅組＝レディースの準優勝戦がそれぞれ行われ、3日の最終日12Rの優勝戦（団体）に進む男女3人ずつが決定した。

その中で注目は、優勝戦4号艇の地元・仲航太（25＝東京）だ。

準優勝戦11Rは激しい戦いとなった。4コースカドから仲がコンマ06のトップスタートを決め、1マークは強攻に出た。仲の攻めに対してイン前田翔が伸び返してけん制。それでも仲はバックで前に出たが、その内を中島航が差して1周2マークを先取り。中島、仲で東京支部ワンツー決着となった。

2着という結果ながら「4日目の段階でちょっとこのままだとなと思ったので、直線に寄せてみました。伸びは良かったです。出足は少し落ちたけど、ピット離れも良かったので、この方向で回転合わせれば出足は来ると思います」と大一番を前に舟足のパワーアップに成功した。

「4号艇の方がいいスタートの見え方になってきています。そろそろ2回目の優勝したいなと思います。1回目はまぐれみたいだったので（昨年11月11日の平和島12R、大外からスタート遅れて1マークは最内差しからバック加速。1周2マークを小回りして首位へ浮上）、実力で優勝したい。5日目前半に高憧（四季）さんと対戦して、足は向こうの方が上だと思ったけど、今の感じなら。レースしてみないと分からないですからね」

強い気持ちを持って、再び4コースカドから攻める。