【カルビー×KFC】伝統の味がポテチに！オリジナルチキン＆香るゆず七味が登場♡

カルビーとKFCが再びタッグを組み、話題のコラボポテトチップスが帰ってきます！2025年11月3日（月）より、全国のコンビニで『ポテトチップス KFC オリジナルチキン味』と『KFC 香るゆず七味チキン味』が期間限定で登場。KFC伝統のスパイス香るチキンの風味や、ゆず×七味の上品な辛みを手軽に味わえる注目の新作です。おうちでちょっと贅沢なティータイムを楽しんでみては？♡

カルビー×KFCのこだわりが詰まった夢コラボ



KFC オリジナルチキン味

香るゆず七味チキン味

カルビーとKFCのコラボは2012年から続く人気シリーズ。

今回登場する「KFC オリジナルチキン味」は、1940年から続く秘伝のレシピを忠実に再現し、11種類のハーブ＆スパイスの香りがポテトのうま味を引き立てます。

さらに新作の「香るゆず七味チキン味」は、ピリッと辛い七味とゆず皮の爽やかな香りが絶妙にマッチ。かつおと昆布の旨みを感じる上品な味わいで、お酒のおつまみにもぴったりです♪

限定パッケージ＆KFCクーポン付きも！

今回は、パッケージにも特別感が満載。KFCロゴを中央に配したデザインで、ひと目でコラボ商品だとわかる華やかさ♡ さらに、数量限定でKFC店舗で使えるクーポン付き。

「香るゆず七味チキン」が330円（税込）から300円（税込）になるお得な特典です。発売日は11月3日（月）で、価格は税込210円前後。12月中旬までの期間限定販売なので、見つけたら即チェックしたい！

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

ときめく♡限定動画やキャンペーンも開催



発売を記念して、カルビー公式Xでは抽選で1万名に「香るゆず七味チキン1ピース無料お試し券」が当たるキャンペーンを実施。

期間は11月5日（水）～11月11日（火）までです。また、アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」によるショート動画シリーズ「カルビーとつげき宣伝部！」でも本商品が紹介される予定。

11月5日19時ごろ、カルビー公式YouTubeやInstagramで配信されます。ファンなら見逃せません♪

おうち時間に“ケンタの幸せスパイス”を♡



カルビー×KFCの「ポテトチップス」シリーズは、まさに“手軽に味わえるご褒美時間”。

仕事の合間や夜のリラックスタイムに、スパイスの香りとゆずの爽やかさが広がる一枚を楽しめば、きっと心まで満たされるはず。

販売期間は12月中旬までなので、お早めにチェックを！次回登場予定の「ほうじ茶に恋する TEA PARTY」シリーズにも期待が高まります。