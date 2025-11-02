奈良県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「生駒市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「奈良県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高級住宅街で静かなイメージがある」（30代男性／大阪府）、「子育て世帯や高齢者にも優しい環境が整っており、安心感がある街」（50代男性／東京都）、「新しい町で、住民の民度も高い」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元になりますが、特に目立って治安が悪いとかんじたことはなく穏やかだと思います」（40代女性／奈良県）、「あまり悪い噂は聞かないし奈良市は特に落ち着いてる雰囲気を感じます」（30代女性／埼玉県）、「大仏等の歴史的建造物もある分、警備もしっかりしていて治安も安定しているから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「奈良県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：生駒市／59票生駒市は奈良県北西部に位置し、大阪のベッドタウンとして発展してきた街です。生駒山の豊かな自然に包まれつつ、近鉄線で大阪中心部へスムーズにアクセスできる利便性が魅力。ニュータウンの開発も進み、若いファミリー層が多く暮らしています。新しい住民が多く、街全体で生活環境の整備に力を入れていること、そして比較的高級な住宅地が多いことから、「治安の良さ」というクリーンな印象が定着していると考えられます。
1位：奈良市／84票奈良市は奈良県の県庁所在地であり、数多くの世界遺産を有する日本の古都です。東大寺や興福寺、そして奈良公園の鹿など、歴史と自然が身近にある環境が特徴。都市としての機能と観光地としての魅力が調和しており、長い歴史の中で育まれた静かで落ち着いた雰囲気が街全体に漂っています。さらに、国内外からの多くの観光客の目が届く環境が、住民や訪れる人に安心感を与えているといえるでしょう。
回答者からは「地元になりますが、特に目立って治安が悪いとかんじたことはなく穏やかだと思います」（40代女性／奈良県）、「あまり悪い噂は聞かないし奈良市は特に落ち着いてる雰囲気を感じます」（30代女性／埼玉県）、「大仏等の歴史的建造物もある分、警備もしっかりしていて治安も安定しているから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)