¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤Ø¡ª¡¡¥Ù¥¢¥Õ¥ë¤Î¡È¥Þ¥°¡É¤ä¡È¥Ý¡¼¥Á¡É¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Êµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥Ù¥¢¥Õ¥ë¤Î¡È¥Þ¥°¡É¤â
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡¡º£²ó¡ÈWELCOME TO TULLY¡ÇS HOLIDAY MARKET¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¥Ñ¡¼¥ëÄ´¤Î¥é¥á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥ë¥Ü¥È¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ù¥¢¥Õ¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¢¥Õ¥ë ¥³¥í¥ó¥Þ¥°¡×¤ä¡Ö¥Ù¥¢¥Õ¥ë ¥Ä¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ù¥¢¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤äÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¤âÍÑ°Õ¡£¥«¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥Û¥ê¥Ç¡¼¥í¡¼¥¹¥È ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤ä¡¢¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥Û¥ê¥Ç¡¼¥í¡¼¥¹¥È ¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
