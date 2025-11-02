¡Ö¹çÀ®¼Ì¿¿¤«¤È¡Ä¡×¡Ö»÷¤¹¤®¡×ÉðË¤¬3¿Í!?Éã¡õÄï¤ÈÊÂ¤ó¤ÀàÁ´°÷µ³¼ê3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶ÄÅ·¡ÖË¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¾®ÊÁ¡×¡ÖÉð¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÈëÂ¢¤Î1Ëç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡JRAµ³¼ê¤ÎÉðË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æµ³¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¡õÄï¤ÈÊÂ¤ó¤À²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢à·ã»÷á¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Éã¤ÈÄï¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤°ìËç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2016Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÎË®É§¤µ¤ó(µýÇ¯77)¡¢Äï¤ÇÄ´¶µ»Õ¤Î¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ö3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖAIÇ¯ÂåÊÌ¹çÀ®¼Ì¿¿¤«¤È¸«´Ö°ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¼Ì¿¿¡×¡Ö3¿Í¤È¤â´é¤¬»÷¤¹¤®¡×¡ÖË¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¾®ÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉãÍÍ¤âÇØ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¤µ¤ó¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÆÉã¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¥Ç¥«¤¤?¡×¡ÖÉð¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈëÂ¢¤Î1Ëç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ë®É§¤µ¤ó¤Ï¡¢1957Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢85Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Çµ³¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ä´¶µ»Õ¡¢¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£3ÃË¤ÎËŽ¤4ÃË¤Î¹¬»ÍÏº¤¬Æ±¤¸Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£