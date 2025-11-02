「痺れるね」“１敗”が命取りに…混戦極めるJ２最新順位表に「水戸はほぼ決まりかな」「最後まで激戦になりそうだ」の声
Jリーグは11月２日、J２第35節の10試合を各地で開催した。
優勝争いでは、水戸が一歩抜け出した。敵地で甲府と対戦した首位の水戸は、45分に加藤千尋が決めた１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。
一方で２位の長崎は磐田に０−１で敗れ、17試合ぶりの黒星。この結果、水戸が長崎との勝点差を「４」に広げた。
また、11位の札幌は千葉と対戦し、２−５で敗戦。プレーオフ圏内進出の可能性が潰えた。なお、３位の千葉から８位の鳥栖までの勝点差はわずかに「５」と、昇格PO圏争いの混戦は続いている。
35節の全試合終了時点で、Jリーグの公式Xが最新順位表を公開。SNS上では以下のような声が上がった。
「水戸はほぼ決まりかな」
「最後まで激戦になりそうだ」
「PO争いと残留争いは大混戦に」
「ここから始まる磐田の反撃！」
「J１昇格争いが混沌としてて凄いな笑」
「ひとつ落とせば順位が一気に入れ替わる。これがJ２ですよ」
「またまた面白い順位表になってきたな」
「８位から４位まで勝ち点差3なのヤバすぎるやろ」
「痺れるね」
「構図がJ１と同じ感じで草」
「残留争いは熊本と山口の一気打ちだな」
「あと３試合めちゃめちゃ重要やなぁ」
なお、J２第35節の結果は以下のとおり。
いわき ３−１ 藤枝
大宮 ５−０ 秋田
千葉 ５−２ 札幌
甲府 ０−１ 水戸
富山 １−１ 愛媛
磐田 １−０ 長崎
今治 ３−２ 仙台
鳥栖 ０−０ 徳島
熊本 ０−１ 山口
大分 １−２ 山形
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】残り３試合も混戦続く！ J２最新順位表
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】残り３試合も混戦続く！ J２最新順位表