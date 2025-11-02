ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が1日（日本時間2日）、自身のインスタグラムを更新。球団初の2年連続世界一に輝き、シャンパンファイトを楽しむ山本由伸投手（27）との2ショットや懐かしい写真などを公開した。

スネルは「CHAMPS」と記し、大谷、山本、グラスノーとの先発4人衆の集合写真や大好きな山本と互いの肩に手を回し満面の笑みを浮かべる2ショット、グラスノーやフリーマンらとトロフィーを手に笑顔を見せる写真などを公開した。

また、ストーリーズではレイズ時代の2020年にア・リーグ優勝決定シリーズを制した際に、当時もチームメートだったグラスノーとのトロフィーを挟んでの2ショットと今回、ワールドチャンピオンに輝いての2ショットの“エモい”比較写真も投稿した。

ちなみにこの年、レイズはワールドシリーズでドジャースに敗れ、世界一を逃した。5年後、その敗れたチームのユニホームで世界一を達成することとなった。

これらの投稿には「スネルの笑顔かわいい！おめでとう！」「これからもヤマモロのbestie（親友）でいてあげてください〜」「スネル！めっちゃ良かったよ！！ありがとうね！野球って楽しい〜！！由伸のこともよろしくねー！」などと反響が寄せられた。