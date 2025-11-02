【カイロ＝田尾茂樹】エジプトの首都カイロ郊外のピラミッド近くに、日本の支援で建設された「大エジプト博物館」が１日、全面開館し、記念式典が開かれた。

古代エジプト文明を中心に至宝約１０万点を所蔵し、エジプト観光の新たな目玉となる。４日から一般公開される。

展示面積は約５万平方メートル。昨年１０月に試験公開が始まった常設展示室に加え、「黄金のマスク」など約６０００点のツタンカーメン王の遺物を集めた専用展示室や、世界最古級の大型木造船「クフ王の船」２隻を飾る別棟がある。

２０１２年に着工。政変などの影響で開館が何度も延期された。日本は総工費約１０億ドル（約１５４０億円）のうち、８４２億円の円借款供与に加え、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が遺物の保存・修復などの技術を伝授し、人材育成を支えた。

記念式典には約４０か国の首脳らが参加し、花火やドローン（無人機）ショーなどで開館を祝った。アブドルファタハ・シシ大統領は演説で、日本に対し「壮大な文明プロジェクトに大きく貢献した」と謝意を述べた。式典に参加したＪＩＣＡの田中明彦理事長は「人類共通の遺産を守り伝える意義のある支援だ。日本の経験や技術が生かされていくことを誇りに思う」と語った。