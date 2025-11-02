◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手と山本由伸投手が、試合後のセレモニーの開始前に和やかな様子を見せました。

ワールドシリーズ第7戦に勝利し、2年連続の世界一に輝いたドジャース。試合後にはグラウンドでセレモニーが行われました。毎シリーズごと行われているセレモニーでは、シリーズのMVPも発表。インタビューに応えたり、トロフィーを受け取ったりする流れがあります。

セレモニー開始前には、帽子をかぶって大谷選手に歩み寄った山本投手。大谷選手は優しくぐいぐいと押しながら、かぶり具合を確認します。続いて山本投手は、後ろ向きにかぶっていた大谷選手と同じように、帽子のかぶり方を変更。大谷選手は再び帽子をぐいぐいと押しながらこれを整えると、満足げにうなずいて笑顔を見せました。

帽子を整えてもらった山本投手は、そのままステージ中央へ。その後行われたセレモニーではMVPとして表彰を受け、バッチリ整った帽子とともに写真に収まりました。