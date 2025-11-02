¡Ú½ÀÆ»¹ÖÆ»´ÛÇÕ¡ÛÀÆÆ£Î©¤¬¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¸å¤Î½éÍ¥¾¡¡ª¥Ñ¥ê¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¡Ö¥í¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡×
¡¡¡þ½ÀÆ»¡¡¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃË»Ò7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢100¥¥íÄ¶µé¤ÎÀÆÆ£Î©¡Ê23¡áJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÎðôÄÇ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£¤Ï¹ÖÆ»´ÛÇÕ½éÍ¥¾¡¡£·è¾¡¤Ç2024Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤ÎÃæÌî´²ÂÀ¡Ê25¡á°°²½À®¡Ë¤«¤éÂçÆâ´¢¤ê¤ÇÍ¸ú¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£ÍýÁÛ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤ä¤êÊÖ¤¹¡£ÆüËÜ¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î2²óÀï¤Ç¾åÎÓ»³ÍµÇÏ¡ÊÊ¡²¬¸©·Ù¡Ë¤ò36ÉÃ¤ÎÉâ¤¹ø¤ÇÇË¤ë¤È¡¢3²óÀï¤ÏÉÍºêÎ¶¿¿¡ÊÆüÂç¡Ë¤òÆÀ°Õ¤ÎÆâ¸Ô¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£4²óÀï¤â¹â¶¶Íã¡Ê°°²½À®¡Ë¤ò3Ê¬25ÉÃ¤ËÊø¤ì¾å»ÍÊý¸Ç¤á¤Ç²¼¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¼êÄÍ½ÕÂÀÏ¯¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤ËÈ¿Â§¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿ÍÀï¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤âÂåÉ½Àï¤Ç¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢Ìó1Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£º£Ç¯8·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶È¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç°ì¿§Í¦µ±¡ÊJRA¡Ë¤Ë°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡¢¦³Æ³¬µéÍ¥¾¡¼Ô
¡¦60¥¥íµé¡¡¶áÆ£È»¿Í¡Ê24¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë
¡¦66¥¥íµé¡¡ÉþÉôÃ¤À®¡Ê21¡áÅì³¤Âç¡Ë
¡¦73¥¥íµé¡¡ÅÄÃæÎ¶²í¡Ê21¡áÃÞÇÈÂç¡Ë
¡¦81¥¥íµé¡¡ËÌÛê²Å¿Í¡Ê23¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë
¡¦90¥¥íµé¡¡ÆÁ»ý±ÑÈ»¡Ê23¡áµþÍÕ¥¬¥¹¡Ë
¡¦100¥¥íµé¡¡¿¢²¬¸×ÂÀÏº¡Ê25¡áÆüËÜÀ½Å´¡Ë
¡¦100¥¥íÄ¶µé¡¡ÀÆÆ£Î©¡Ê23¡áJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë