【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１日、カナダのトロントで第７戦が行われ、大谷翔平（３１）、山本由伸（２７）、佐々木朗希（２３）が所属するドジャース（ナショナル・リーグ）が延長戦の末に５―４でブルージェイズ（アメリカン・リーグ）を下し、通算４勝３敗で２年連続９度目の制覇を果たした。

連覇は球団初で、１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来となった。前日の先発に続く連投で九回一死から救援登板し、延長十一回まで投げて３勝目を挙げた山本がシリーズ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。０９年の松井秀喜（当時ヤンキース）以来、日本人選手で２人目の栄誉となった。

大谷は先発投手兼１番指名打者で出場。１０月２８日の第４戦に続く登板だった投手では、三回一死から先制の３点本塁打を許して降板した。打者としては５打数２安打だった。米移籍１年目の佐々木はこの日は登板しなかったが、第３、６戦では救援で貢献した。

大谷「すごい展開だったけど、全員がいい野球をして、最後、素晴らしい勝ちだったと思う。今日、明日ぐらいはこの勝利に存分に浸りたい」

山本「（登板時は）もう無心で、でも本当に野球少年に戻ったような気持ちだった。できることは全部できたし、このチームで優勝できてうれしく思う」

佐々木「ポストシーズンで投げられて、自分にとっても、いい経験になった。ワールドチャンピオンになり、チームとしても素晴らしい結果になった」