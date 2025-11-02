フジテレビ系「ザ・共通テン！」が１０月３１日に放送され、８０年代に活躍したアイドルが特集され、元シブがき隊の薬丸裕英らが出演した。

ＶＴＲでは、８４年に鳴り物入りでデビューした当時１４歳の女の子３人組「少女隊」のメンバーだったミホ（藍田美豊さん＝５６歳）がＶＴＲで登場した。

デビューについては一部メディアで“１万人を超えるオーディションで誕生した３人組”などと報じられたが、ミホは「オーディションはしてないです」と否定。もともとレイコ（安原麗子さん）だけが先に決まっており、レイコと組むメンバーを探していたという。しかもミホはレイコと同じ中学のクラスメートという偶然で、たまたま「渋谷でスカウトされて同じグループに」なったのだという。

デビューに際しては、アメリカでのレコーディング、ＣＭ撮影、ＭＶ撮影と大がかりなプロモーションを仕掛けており、当時のデイリースポーツの記事では「２億円」という巨額マネーをかけてデビューしたことが報じられていた。ミホは「アメリカ行く時の飛行機がファーストクラスでした」と明かした。

ミホは現在は地元・逗子のドーナツ店で販売マネジャーとして働いており、長女・入夏（３２歳、モデル兼デザイナー）、Ｒｉｋｕｒｉ（２７際、モデル兼ギタリスト）も一緒に登場していた。なお、次女もモデル活動をしている。