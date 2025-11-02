TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本海側は雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北陸や東北では、激しい雨の降る所もありそうです。土砂災害や、落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりますが、関東も急な強い雨や、雷雨の可能性があります。また、全国的に北風が強まるでしょう。

朝の気温はけさより低い所もあり、関東から西で11℃前後と、この時季らしい冷え込みになりそうです。日中は全国的にきょうより低く、金沢で14℃など、日本海側は風が冷たい一日になるでしょう。東海から西も名古屋や大阪で18℃など、20℃に届かず、北風でさらに寒く感じられそうです。東京は21℃まで上がりますが、こちらも夕方以降は風が冷たくなってきます。

【あすの各地の予想最高気】
札幌　：9℃　 釧路　：9℃
青森　：12℃　盛岡　：11℃
仙台　：16℃　新潟　：14℃
長野　：13℃　金沢　：14℃
名古屋：18℃　東京　：21℃
大阪　：18℃　岡山　：18℃
広島　：19℃　松江　：16℃
高知　：20℃　福岡　：19℃
鹿児島：22℃　那覇　：27℃

火曜日は広い範囲で晴れて、朝の冷え込みが強まりそうです。週の中ごろは太平洋側を中心に雲が広がりやすくなり、九州南部や沖縄では雨の強まる所があるでしょう。