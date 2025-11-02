日本海側は雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北陸や東北では、激しい雨の降る所もありそうです。土砂災害や、落雷、竜巻などの突風に注意が必要です。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりますが、関東も急な強い雨や、雷雨の可能性があります。また、全国的に北風が強まるでしょう。

朝の気温はけさより低い所もあり、関東から西で11℃前後と、この時季らしい冷え込みになりそうです。日中は全国的にきょうより低く、金沢で14℃など、日本海側は風が冷たい一日になるでしょう。東海から西も名古屋や大阪で18℃など、20℃に届かず、北風でさらに寒く感じられそうです。東京は21℃まで上がりますが、こちらも夕方以降は風が冷たくなってきます。

【あすの各地の予想最高気】

札幌 ：9℃ 釧路 ：9℃

青森 ：12℃ 盛岡 ：11℃

仙台 ：16℃ 新潟 ：14℃

長野 ：13℃ 金沢 ：14℃

名古屋：18℃ 東京 ：21℃

大阪 ：18℃ 岡山 ：18℃

広島 ：19℃ 松江 ：16℃

高知 ：20℃ 福岡 ：19℃

鹿児島：22℃ 那覇 ：27℃

火曜日は広い範囲で晴れて、朝の冷え込みが強まりそうです。週の中ごろは太平洋側を中心に雲が広がりやすくなり、九州南部や沖縄では雨の強まる所があるでしょう。