「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）

大学三大駅伝の第２戦が行われ、駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。５位に終わった初戦出雲駅伝からの巻き返しに成功。３大会ぶりの優勝を狙う来年１月の箱根駅伝に弾みをつけた。中大が２分１秒差の２位、青学大が２分３５秒差の３位、初戦の出雲駅伝覇者で連覇を狙った国学院大は４位、早大が５位と前評判の５強が上位を占め、箱根駅伝に向けて勢力図が浮かび上がってきた。

駒大の強さが際立った一戦となった。１区〜８区まで全員区間５位以内にまとめる安定感で圧勝。当日変更で５区に投入された主力の伊藤蒼唯（４年）が区間新記録の走りで３人を抜き、そのまま独走。２３年に創価大の吉田響がマークした記録を１７秒更新し、２位国学院に５２秒差をつける快走で、一気にレースの主導権を握った。恥骨の骨折の影響もあり、出雲駅伝を欠場したエースの佐藤圭汰（４年）も、仕上がり途上の中で貫禄の走りで区間３位にまとめ、アンカーの山川拓馬（４年）も区間３位で逃げ切った。

藤田監督は「自分たちのやりたかったレースができた。箱根には繋がった」と納得の表情。「力ある子たち残してきている。総合力として戦う時に楽しみ。４年生頼もしかった。この優勝は嬉しいが、次考えると、この４人抜けると大変だなと思う」と率直に明かしながら、「箱根は別物。まだわからない。上り下りを作んないと勝てない」と気を引き締めた。大八木総監督は佐藤について「まだまだ本調子ではない。スタミナが足りなかったが、無難に走ってくれた。箱根にもいい感じでいける」と評価した。

出雲駅伝７位から意地をみせたのは３位の青学大。前半４区までで８位と出遅れたが、ジワジワと追い上げ、７区のエース黒田朝日（４年）の区間新激走で一時２位まで浮上した。原監督はレース後「エースがエースの走りをしてくれたので、形は作れました。出雲の大惨敗から形は作れた。箱根に向けてレベルアップできる。箱根は私ども勝ちますよ」と評価した一方で、「黒田朝日に渡る前が駅伝をしてない。そこが箱根へ課題が残った。力は決してない」と総括した。ただ、直近１１年で８度箱根を制している箱根巧者は、距離が倍となる１０区間の正月決戦に自信。指揮官は「駒澤、国学院、青山、中央の４強。これが箱根で戦うんだと思う。特に箱根は青山だな」とニヤリ。「ピーキング能力。たまたまと言われるが、たまたまで１１年で８度も優勝できない。我がチームの箱根への持って行き方はそれなりのノウハウを持っている」と語り、近年５区を担当していた若林宏樹、今年６区で区間新をマークした野村昭夢が卒業した影響についても「山上り、下りのある程度のメドが立っている。箱根では昨年なみの記録を狙ってチャレンジしたい」と、うなずいた。

同じく優勝候補筆頭とされた出雲駅伝でのまさかの１０位から巻き返した中大の藤原監督も箱根へ自信を深めた様子。初優勝こそ逃したが、２０年ぶりの２位。この夏は例年よりも走る距離を大幅に増やし、箱根を見据えてきただけに「やってきたことは間違っていないラインにはきている。箱根に向けて変えるならここだと思ってやってきた。今までと同じだと２位で終わるからと」と語り、「山は自信あります」と、キッパリと言い切った。

国学院は今大会は競り負けたが、３区の野中恒亨（３年）が出雲に続いて快走の区間賞。４年生を中心に層の厚さが光る。出雲２位の早大は１年生が鍵を握るが、箱根の５区が濃厚の“山の名探偵”工藤慎作（３年）が今大会アンカー８区で他校の主力を抑え、区間賞を獲得するなど好調。絶対的な武器を保持しており、往路は優勝を射程圏に入れる。