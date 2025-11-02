11月9日（日）放送のサンデーPUSHスポーツは…ボクシング3階級制覇中谷潤人がスポーツ番組初出演！貴重な1日に番組が独占密着！
次回のサンデーPUSHスポーツは2025年11月9日（日）放送！
ボクシング中谷潤人の貴重な1日に番組が独占密着！
ＭＣ：川島明（麒麟）
ゲスト：中谷潤人、屋敷裕政、嶋佐和也（ニューヨーク）、荒川（エルフ）
■ボクシング3階級制覇中谷潤人がスポーツ番組初出演！
去年、ボクシング3階級制覇を達成した中谷潤人
31戦全勝、来年5月には井上尚弥との頂上決戦が期待される今注目の選手！
今回、中谷が番組に初出演！世界王者の登場にスタジオも大盛り上がり！
■中谷の貴重な1日に番組が独占密着！
数々の猛者を倒してきた中谷の貴重な1日を番組が独占密着！
片目を閉じてシャドー？20秒間全力シャドーなど強さの秘密が明らかに！
さらにスタジオでは中谷のパンチを体験！あまりの威力に川島の腕が…
■しっかり食べても痩せる！？驚きの減量メシも大公開！
ボクシングの減量といえば厳しい食事管理で体重を落としていくイメージだが、
中谷の減量は食べたいものを食べて、さらにはチートデイまで！？
そんな驚きの減量メシも大公開！知られざる中谷の減量方法が明らかに！