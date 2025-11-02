今週の【重要イベント】米ISM製造業、日銀政策会合議事要旨、全世帯家計調査 (11月3日～9日) 今週の【重要イベント】米ISM製造業、日銀政策会合議事要旨、全世帯家計調査 (11月3日～9日)



―――――――――――――――――――11月 3日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (文化の日)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国10月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ10月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏10月製造業PMI[確報値] (18:00)

・米国10月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国10月ISM製造業景気指数 (4日0:00)

・米国9月建設支出 (4日0:00)

【海外決算】

[米]パランティア・テクノロジーズ 、バーテックス・ファーマシューティカルズ 、ロウズ



―――――――――――――――――――11月 4日 (火) ――

◆国内経済

・10月新車販売 (14:00)

・10月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国9月貿易収支 (22:30)

・米国9月製造業新規受注 (5日0:00)

・米国9月耐久財受注[確報値] (5日0:00)

・米国9月JOLTS求人件数 (5日0:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・二輪車国際展示会「EICMA 2025」（～9日、ミラノ）

【海外決算】

[米]アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、ウーバー・テクノロジーズ 、アリスタ・ネットワークス 、アムジェン 、ファイザー 、マリオット・インターナショナル 、クーパン 、アメリカン・インターナショナル・グループ /[英]BP /[加]ショッピファイ /[欧]フェラーリ /[中東]サウジアラムコ

◆新規上場、市場変更 など

★ＮＥ <441A> ：東証Ｇ上場

〇エコノス <3136> [札証Ａ]：上場廃止

〇日本コンセプト <9386> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月 5日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (9月18・19日開催分、8:50)

・10月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が10月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

・中国10月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・ドイツ9月製造業新規受注 (16:00)

・ドイツ10月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏10月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏9月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国10月ADP雇用統計 (22:15)

・米国10月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国10月ISM非製造業景気指数 (6日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (6日0:30)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・中国国際輸入博覧会 (上海、～10日)

【海外決算】

[米]マクドナルド 、アップロビン 、クアルコム 、ロビンフッド・マーケッツ 、ドアダッシュ /[英]アーム・ホールディングス /[独]BMW/[欧]ノボ・ノルディスク

◆新規上場、市場変更 など

★クラシコ <442A> ：東証Ｇ上場

〇桂川電機 <6416> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月 6日 (木) ――

◆国内経済

・9月毎月勤労統計 (8:30)

・10月都心オフィス空室率 (11:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月鉱工業生産 (16:00)

・ユーロ圏9月小売売上高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国7-9月期非農業部門労働生産性指数 (22:30)

・米国9月卸売在庫[確報値] (7日0:00)

・米国9月卸売売上高 (7日0:00)

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]エアビーアンドビー 、デュポン・ド・ヌムール 、エクスペディア・グループ 、タペストリー 、ウィン・リゾーツ /[英]アストラゼネカ

◆新規上場、市場変更 など

〇アイデミー <5577> [東証Ｇ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月 7日 (金) ――

◆国内経済

★9月全世帯家計調査 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月輸入車販売 (10:30)

・10月車名別新車販売 (11:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ9月貿易収支 (16:00)

★米国10月雇用統計 (22:30)

・米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数 (8日0:00)

・米国9月消費者信用残高 (8日5:00)

★中国10月貿易収支

【海外決算】

[米]KKR 、デューク・エナジー



―――――――――――――――――――11月 8日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――11月 9日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・広島県知事選投開票

◆国際経済ｅｔｃ

★中国10月消費者物価指数 (10:30)

★中国10月生産者物価指数 (10:30)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



