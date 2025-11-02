全室フォレストビューの温泉ホテル「TAOYA箱根」グルメと飲み放題をオールインクルーシブで堪能
【女子旅プレス＝2025/11/02】神奈川県・箱根町に温泉リゾートホテル「TAOYA箱根」が開業。TAOYAは全国で12施設展開しており、神奈川では初進出となる。
◆箱根に大人の隠れ家リゾート「TAOYA箱根」
11月1日グランドオープンの「TAOYA箱根」は、箱根の伝統美である寄木細工に着想を得たモダンな空間に、全室フォレストビューという森に包まれるようなロケーションが魅力的な温泉リゾートだ。
◆オールインクルーシブだからこそ叶う贅沢な滞在
最大の魅力は、オールインクルーシブを採用している点だ。
そのため、夕食時のアルコールは、神奈川県のお酒を含むすべてが飲み放題に。箱根山麗豚と白葱の緑茶蒸しや、神奈川名物サンマーメンなどのご当地グルメを好みのお酒ともに、お腹いっぱい満喫できる。
加えてラウンジでは、滞在をより満喫できるよう、朝昼夜と異なるスイーツバイキングを提供。
チェックインの1時間前から夕食前までの時間帯の「アフタヌーンティー」では、いちごショートケーキなど、華やかな生菓子を。夕食後は、地元の日本酒やワインとのペアリングを楽しめる、大人のための夜のティータイム「ナイトハイティー」を用意。
翌朝は、チェックアウトの1時間前まで、焼きたてパンやヨーグルト、フルーツなど、朝にぴったりのメニュー「モーニングハイティー」を味わえるなど、オールインクルーシブのおもてなしを味わい尽くせる。（女子旅プレス／modelpress編集）
■TAOYA箱根
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246
電話：050-3615-3456（受付時間：9:00〜19:00）
交通アクセス（車）：東名高速道路「御殿場IC」より約25分
（電車）：箱根登山ケーブルカー早雲山駅より送迎バスで約20分
※要事前予約 / 要送迎協力金
【Not Sponsored 記事】