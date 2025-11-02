歌手和田アキ子（75）が2日、テレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」（日曜午後3時20分）に出演。飲み仲間で“小アッコ”と呼ばれている女性タレントについて実名告白した。

徳光和夫（84）との路線バス旅で、和田が入店交渉し、3軒目でOKをもらえた中華料理店で乾杯。徳光から「アッコちゃんもかなりの酒豪だけどさ。あなたより酒豪の女性芸能人はいる？」と尋ねられた。

和田は「飲んでしつこいのは島崎和歌子」と名指しして「かわいそうにね、ウチで（夜中の）2時ぐらいまで飲んで、出川とか松村も一緒で…松村も出川もお酒、飲めないんですよ。2時だから『帰りぃ』って言って」とお開きになったことを明かしたが「で、朝、電話するんですよ、いつも。『昨日ありがとう』言うて。電話出ないし、珍しいなと思うて。ウチを出た後、2時に解放したんですよ？ その後、朝の6時まで引きずり回したらしいです」と話した。

アシスタントで同行した田中律子が「えっ、お酒飲まないのに？…アハハハ」と思わず笑い、徳光も「えっ、島崎和歌子が？」と聞き直していた。和田は「みんなの中では、小アッコって言われてるんです」と島崎が陰で呼ばれているニックネームを明かした。