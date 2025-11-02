ソースまで食べ尽くしたくなる道産素材の濃厚ボロネーゼ　北海道愛に溢れる店

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・阿佐ヶ谷のイタリア料理店『Gatto Calico（ガットカリコ）』です。

北海道産の銘柄肉をシンプルに味わうイタリアン

北海道・岩見沢出身のシェフ加藤裕人さんが、北海道産の肉を使い続ける理由。それは地元愛に加えて、前の店からの付き合いという、信頼する肉の卸しにある。

「できるだけ同じ業者さんと長くお付き合いしたい」という加藤裕人さん。その料理は一見シンプル。でもとても丁寧に作られていて、実直な人柄がにじみ出るようだ。

北海道産黒豚の濃厚ボロネーゼ2400円

『Gatto Calico（ガットカリコ）』北海道産黒豚の濃厚ボロネーゼ 2400円 黒豚のミートソースは濃厚な味わい。北海道産小麦を使った、牛乳入りの自家製フォカッチャでソースをぬぐいたい

例えば、極粗挽きの豚肉で作るボロネーゼは、肉を熱湯にさっと通して余分な脂やドリップを落とす。そのひと手間で、すっきりとした味わいに。定番のトリッパは、圧力鍋で5時間かけて煮込むからふんわりやさしい口当たり。

知床産黒毛和牛、恵庭産黒豚、白老町のあべ牛など、この店のために選ばれた肉は、時期によって銘柄が変わるが、そこもまた、訪れる楽しみのひとつといえる。

『Gatto Calico（ガットカリコ）』シェフ 加藤裕人さん

シェフ：加藤裕人さん「冬には北海道産のジビエもメニューに登場しますよ」

『Gatto Calico（ガットカリコ）』

阿佐ヶ谷『Gatto Calico（ガットカリコ）』

［店名］『Gatto Calico（ガットカリコ）』

［住所］東京都杉並区阿佐谷北1-3-3川染ビル1階

［電話］03-5356-6026

［営業時間］月・土・日・祝：12時〜14時（13時LO）、17時〜23時（22時LO）、木、金：17時〜23時（22時LO）

［休日］火・水

［交通］JR中央線ほか阿佐ヶ谷駅北口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ウォークインの大きなワインセラーを備える店内。ワインと一緒にいただきたい絶品おつまみ（6枚）