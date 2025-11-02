「こんなかわいい子がいるのかよ、、」本田紗来のモコモコどアップショットにネット衝撃「バブすぎる」
フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が1日にインスタグラムを更新。出演したイベントからのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】「バブすぎる」本田紗来、スタイル抜群の全身ショットも公開
本田が投稿したのは1日に開催された「SAPPORO COLLECTION 2025 A/W」からのオフショット。写真にはボア素材のキャップにダウンベスト、ミニスカート、足元はファーブーツという装いの彼女が、間近でカメラを見つめる姿や全身ショットが収められている。投稿の中で本田はイベント出演について「本当に幸せな1日になりました ありがとうございます」とつづり「雨の中お越しいただきありがとうございました また早く会いたいです」とファンにメッセージを贈った。
彼女のオフショットに、ファンからは「美しすぎて愛おしいです」「こんなかわいい子がいるのかよ、、」「バブすぎる」などの声が集まっている。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）
【写真】「バブすぎる」本田紗来、スタイル抜群の全身ショットも公開
本田が投稿したのは1日に開催された「SAPPORO COLLECTION 2025 A/W」からのオフショット。写真にはボア素材のキャップにダウンベスト、ミニスカート、足元はファーブーツという装いの彼女が、間近でカメラを見つめる姿や全身ショットが収められている。投稿の中で本田はイベント出演について「本当に幸せな1日になりました ありがとうございます」とつづり「雨の中お越しいただきありがとうございました また早く会いたいです」とファンにメッセージを贈った。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来」インスタグラム（@sara_honda0404）