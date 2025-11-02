初当選直後から学歴詐称疑惑を問われ続けてきた伊東市の田久保真紀前市長。10月31日、市議会で2度目の不信任決議が可決し、失職しました。



（田久保真紀 前市長）

「卒業は確認ができませんでした」

「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」



田久保前市長の経歴詐称疑惑で、揺れ続けた伊東市。就任から156日目。“田久保劇場”に幕を下ろすときがやってきました。



（伊藤薫平 キャスター）

「10月31日。市長として最後の日となるのでしょうか。この後、2度目の不信任決議案が出されます。」





この日、伊東市役所では…。（記者リポート）「午前8時40分すぎです。今、田久保市長が登庁しました。」笑顔で登庁した田久保前市長。記者「きょう不信任案が出されますが、いまの心境を一言お願いします。」田久保市長「おはようございます。」記者の問いかけに答えることはなく、市長室へ入っていきました。そして午前10時。議場に市長・議員らが集まり、伊東市議会の臨時会が開会しました。まず行われたのが、議長と副議長の選任。議会の解散前と同じ、議長に中島弘道議員、副議長に青木敬博議員が選ばれました。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本当に感無量です。きょうは新たな市議会、伊東市議会の始まりです」（伊東市議会 青木敬博 副議長）「今回異例の議長、副議長延長となりました、それは現在の市政、市議会を鑑みてのことだと判断しております。」そして議会では、台風15号の災害復旧に関する補正予算などの議案が審議された後、正午すぎ…。（伊東市議会 中島弘道 議長）「市長に対する不信任決議についてが提出されました。」ついに2度目の不信任決議案が提出。その理由について発議者が説明しました。（伊東市議会 四宮和彦 議員）「市長の学歴詐称という極めて個人的な不祥事について、説明責任を果たすどころか、根拠のない不可解な言動等を繰り返すことで招いた数々の混乱に対する責任を負うことなく、追及されるたびに論点をすり替え、市民を欺き続ける態度には、市議会の解散を正当化しうるだけの大義は微塵もない。また、あろうことか自身の問題を直視せず棚上げし、事実無根にも関わらず議案審議を放棄したとして、市議会に解散の責任を転嫁した振る舞いは、自身を正当化するためだけにこじつけの理由を作り上げ、市議会の不在をいいことに一方的に主張するに過ぎないものであったといえ、暴君の所業といっても過言ではない。」これに対し、市議選の時から田久保市長を支持していた片桐議員が不信任決議案に反対の発言をしました。（伊東市議会 片桐基至 議員）「市長の資質批判に終始する議会側の姿勢は、その権限の濫用でしかなく、本不信任決議により市長を解任するということは、有権者による直接民主主義の成果が覆されるという、我が国の議会制民主主義の危機とも言える問題であると考えております。」一方で賛成派は…。（伊東市議会 大竹圭 議員）「私たちが訴えたいのは、市政の根幹を取り戻すという一点であります。本日、私たちがこの2度目の不信任決議を可決することこそ、混乱した市政を正常な軌道に戻し、信頼を再生させるための唯一の道であります。」そして、午後0時半。ついにそのときが。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本案は原案の通り決定することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。市長に対する不信任決議は可決されました。」賛成が19人で、反対は片桐議員の1人。田久保市長への不信任決議案が可決され、市長は31日をもって失職することが決まりました。臨時会終了後、議長から不信任を知らせる通知書が手渡されました。（伊東市議会 中島弘道 議長）「本議会は解散後、初めて招集された議会、10月31日の会議において、再びあなたを信任しないと議決したので、地方自治法第178条第2項の規定により通知します。」就任から5か月で失職となった田久保市長。その後、取材に応じました。（田久保真紀 市長）「私からの申し出で途中で終了したということではございませんので、今日は議会の決定を受けてのことですので、除籍ということなのかなと。」報道陣の質問に答える途中、何度も声を詰まらせ目頭を熱くした田久保市長。（田久保真紀 市長）「職員の皆様には本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうございました。おかげで短い期間で、限られた時間だったんですけれども、良いお仕事ができたと思っております。」「本当にごめんなさい。市民の皆さんがですね、話しかけてきていただいて、昨日も一昨日もずっとなんですけれども、本当に声援を送ってくださって、頑張ってくださいって、はい、負けないでくださいって、声かけていただいて、嬉しかったです。」「こんな報道のされ方を見ているのに、それでもまだ応援してくださる。本当に負けないでほしいって言ってくださるっていう。かけていただいたことも、声かけていただいたことも嬉しかったんですけれども。握っていただいた手がほんとに温かくて。それがあったから今日まで頑張れたと。みなさんに声掛けしてい ただいて“幸せな市長さん”させていただきました。」何度も手を合わせ、涙をこらえようとする場面も。また自身の学歴詐称疑惑についても謝罪しました。（田久保真紀 市長）「まず私の誤った学歴が市の『広報いとう』に載ったことから、思いもよらない大きな騒動になりまして、ご支援いただいた方はもちろんですけれども、市民の皆さん、関係者の皆さんにご心配とご迷惑をおかけしたと、この場を借りまして再度お詫びしたいと、このように思ってます。申し訳ございませんでした。」こうした中、本物かどうか指摘されている卒業証書について改めて説明を求めると…。（田久保真紀 市長）「刑事告発が理由ということが道理が通らないというのはですね、もう刑事告発を受けて捜査の対象になっているということがこういった公式の場で発言できないそのものでございますので、そちらについてはご容赦いただきたい。ただ、これから立場が変わります。市民の皆様とお話しする場をできるだけ設けて、お話しできる範囲で説明をしていきたい。」そして次の市長選へ出馬するか尋ねると…（田久保真紀 市長）「まずは今日決定が出まして、それを受け止めるというところまでで、この先の進退につきましては、またご支援いただいている皆さんとよく話し合いながら、自身に向き合って決めていきたい、そのように思っています。現時点では明言は避けたいと思っております。」そして取材対応の終盤…（伊藤薫平 キャスター）「156日間を一言で振り返るとどんな言葉が浮かびますか？」（田久保真紀 市長）「あの本当に、短かったような、長かったような、毎日精一杯でした。ですけれども、本当に皆さんに支えられて、今日までここまで来れたということは、本当にご支援いただいたみなさんと、お声がけいただいたみなさんのおかげであると思っています。ありがとうございます。」田久保前市長は、不信任決議に唯一反対した片桐市議の付き添いのもと見送りに来た人に手を振りながら市役所をあとにしました。この失職を受け12月中旬にも市長選が行われる予定ですが、田久保前市長はDaiichi-TVの取材に出馬への意欲を示しています。