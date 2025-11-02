ドジャース、2年連続の世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えてWS3勝目を挙げた山本由伸投手が松井秀喜氏以来、日本人2人目のMVPに輝いた。シャンパンファイトでは影の功労者が心境を吐露した。

山本は4-4と同点の9回1死一、二塁から救援のマウンドへ。延長11回まで2回2/3を投げ、1安打1四球1奪三振で得点を許さず、チームを勝利に導いた。前日の第6戦では6回96球を投げ、5安打1失点で勝ち投手になっており、中0日での異例の登板だった。10月25日（同26日）の第2戦でも9回4安打1失点で完投勝利を挙げており、WS3試合に投げ3勝負けなし。文句なしのMVP受賞となった。

2年連続のシャンパンファイトでは、同僚が次々に祝福。山本はNHKの中継でインタビューに応じ、「やり切りました」「一気に疲れが吹っ飛びました」などと安堵した表情で語った。その後、NHKのインタビュアーが向かったのは山本を影で支えた通訳の園田芳大氏。まさかのインタビュー依頼に「僕ぅ〜？」と一瞬困惑した表情を浮かべた。

園田通訳は「山本君のおかげです。今年2年目で逞しいなと思っていた。凄い選手につかせてもらいました」と称賛。WSの感想を聞かれると「寿命が縮まると思いました」と本音を漏らしていた。



（THE ANSWER編集部）