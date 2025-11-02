ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J2】ジュビロ磐田 V・ファーレン長崎に1－0で勝利 プ… 【J2】ジュビロ磐田 V・ファーレン長崎に1－0で勝利 プレーオフ進出へ前進！渡邉りょうが先制弾（ヤマハスタジアム） 【J2】ジュビロ磐田 V・ファーレン長崎に1－0で勝利 プレーオフ進出へ前進！渡邉りょうが先制弾（ヤマハスタジアム） 2025年11月2日 17時24分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J2リーグ 第35節 結果】ジュビロ磐田 1－0 V・ファーレン長崎 （ヤマハスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J2】藤枝MYFC 1－3でいわきFCに敗れる リーグ戦5試合勝ち星なし（ハワイアンズスタジアムいわき） 【J3】アスルクラロ沼津 0－0でSC相模原とドロー（愛鷹広域公園多目的競技場） 【高校サッカー選手権】頂点はどの学校に！ベスト８出そろう 準々決勝の注目カードをご紹介（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 埼玉, 射出成形機, 神奈川, デイサービス, イベント, 配線, マンション, 訪問介護, 葬祭