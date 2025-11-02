◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

元NBAのスーパースターで、ドジャースの共同オーナーを務めるマジック・ジョンソン氏（66）が1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ（WS）最終第7戦でブルージェイズを破り、チーム史上初のWS連覇を成し遂げたチームを称えた。

激闘を見届けたジョンソン氏は興奮冷めやらぬ表情だった。「9回のロハスの本塁打で会場が一瞬静まり返って、そこからチャンスが生まれた。両チームとも延長で勝つチャンスがあった。うちにもあったし、相手にもあった。でもヤマモトが本当に素晴らしかった」と振り返った。

最高の盛り上がりを見せたWSだが、スーパースターだけに熱狂が自軍だけで成り立たないことは分かっている。「彼らは俺たちを本気にさせた。勝つためにすべてを出し切らなきゃいけなかった。ブルージェイズのファンなら、チームとこの球団を誇りに思ってほしい。とんでもなくいいチームだし、おそらく来季もまた戻ってくるだろう。若くて優れたチームだ」と相手を称えた。

98年〜00年まで3連覇したヤンキース以来のWS連覇。今世紀初の連覇を達成し「王朝」を築きつつある。「長い期間という意味ではまだ違うけど、短期間で3度WSに出て、しかも連覇を成し遂げたんだ。野球でそれをやるのは本当に難しい。だから“ダイナスティ（王朝）”と言っていいと思う。今季の序盤はケガも多く、期待も背負っていた中で、すべてがうまくいったわけじゃなかった。それでも選手たちはやり遂げた。チャンピオンとして結果を出したんだ」と自軍の底力に胸を張った。

積極的な補強が実を結んだ。今ポストシーズンでは所属する日本人3選手全員が、驚異的な働きを見せた。大谷については「ショウヘイは…もう、言葉がないよ。誰もあんな選手は見たことがない。俺はベーブ・ルースの時代を知らないけど、今まで見てきた中で彼が一番だ。つまり、史上最高の選手ってことさ」と最大限の賛辞を送る。

3勝＆防御率1.02でWSのMVPを獲得した山本を「彼は本当に限界を超えた。先発の直後にブルペンから登板して、あの爆発力ある打線を抑え込んだんだぞ。1番から9番まで強力で、ベンチから出てきたシュナイダーまでホームランを打つチームだ。そんな相手にあれだけの投球をしたのは、まさに神がかっていた」と称え「どちらかが負けなきゃいけなかったのは残念だ。本当にブルージェイズも素晴らしかった。けど、俺たちは連覇を成し遂げた。最高のベースボールだったよ」と勝利の味をかみしめた。