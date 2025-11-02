41ºÐ¥·¥ã¡¼¥¶¡¼ÎÏÅê¤â3ÅÙÌÜÄºÅÀ¤Ê¤é¤º¡Ö¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¡×¡Ä¸½ÌòÂ³¹Ô¼¨º¶¡ÖºÇ¸å¤Îµå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡4¡½5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î32Ç¯¤Ö¤êÀ¤³¦°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜµò¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë±äÄ¹11²ó¡¢4¡½5¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£93Ç¯°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»221¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î41ºÐ±¦ÏÓ¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ÏÂè3Àï¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç4²ó1/3¤ò4°ÂÂÇ1»Íµå3»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊALCS¡ËÂè4Àï¤Ç¤Ï5²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ë·ã¹â¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ØÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¦ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æº¸¶»¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹¤ÎËö¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º»þÂå¤Î19Ç¯¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î23Ç¯¤ËÂ³¤¯3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ï¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¤À¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤È¥Ð¥¸¥Ã¥È¤¬FA¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤âÁª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ëÏÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤¿ºÇ¸å¤Îµå¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ä¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Î¤É¤³¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£