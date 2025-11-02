FA»³²¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»ÄÎ±¡¡¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬2Æü¡¢º£µ¨¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Âçºå»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¡¦À¥¸ÍÆâ¹â¤«¤éÅìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¾¡Î¨Âè1°Ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï2·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤ò°ì»þ¼«½Í¡£5·î¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£5¾¡3ÇÔ¡¢13¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.25¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÀèÈ¯¤ËºÆÅ¾¸þ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£