万博閉幕半月…ドイツ館のサーキュラーちゃん、“公の場”再登場 東京のステージにスペシャルゲスト・動画が公開
大阪・関西万博ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラーちゃん」が、東京で開催中のドイツフェスティバルで“公の場”に再登場を果たした。
【動画】サーキュラーちゃん、ついに公の場で再始動
サーキュラーちゃんは、万博ドイツ館で大人気となった。ドイツ大使館は10月27日、公式Xで日本残留を表明。「今後は、ドイツ大使館や大阪の総領事館をサポートし、日独友好のために活動していきます」と伝えていた。
その後「うわさによると、サーキュラーちゃんが今週末のドイツフェスティバルに登場する…かもしれないとか？真相は、ぜひ会場でお確かめください」と匂わせていたが、その通りとなった。
11月1日、「本日のドイツフェスティバルにスペシャルゲストが登場。噂よれば明日、明後日も顔を出してくれるそうです（原文ママ）」と、動画を添えた。そこには、ステージ上で動き回るサーキュラーちゃんがいた。
ドイツフェスティバルは、10月31日〜11月3日に東京・都立青山公園 多目的広場 南地区グランドで開催予定。
