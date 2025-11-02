¤Ê¤¼¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÉ×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏµÕ¤ËNG¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡¢Î¥º§¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡È7¤Ä¤ÎË¡Â§¡É
¡¡8·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¡Ê44¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤âÆ±¤¸²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤·¤Ð¤·¤Ð¾¾°æ»á¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
¡¡·ëº§¤äÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç34Ç¯´Ö¤ÇÌó4Ëü·ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¤Î²¬Ìî¤¢¤Ä¤³»á¤Ï¡¢¾¾°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¥º§¤Ë»ê¤ë¡ÈÃÏÍë¡É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡È²ÃÆ£¥í¡¼¥µ·¿Î¥º§¡É¤ò¾·¤¯¤Î¤«¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î7¤Ä¤ÎË¡Â§¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ»ö¤òÁ´Ê¸Å¾ºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡£Ç¯Îð¡¢¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
Î¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë
¡¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¡ÖÉÔµ¡·ù¤ÊºÊ Ìµ´Ø¿´¤ÊÉ× ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¸ÞÉ´ÅÄ(¤¤¤ª¤¿)Ã£À®(¤¿¤Ä¤Ê¤ê)»á¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
²ÃÆ£¤Ë¹ð¤²¤º¤ËÆóÅáÎ®Ä©Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤â¡È¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡É
¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ê·ëº§10¼þÇ¯¤ÎºÝ¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¥®¥é¥®¥é¤·¤¿»ØÎØ¤ò¡Ë¢º§Á°¤ÎÎø¿Í´¶³Ð¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ËËÛÁö¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥É¥ì¥¹¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Æüº¢¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬Îø¿Í¤«¤éºÊ¤È¤Ê¤êÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡Æü¾ï¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¸ÞÉ´ÅÄ»á¤Ï¡¢¾¾°æ¤¬²ÃÆ£¤Ë¹ð¤²¤º¤ËÆóÅáÎ®Ä©Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤â¡È¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡É¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬ÌµÃÇ¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç£¡Ö¼Â²È¤Ç¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ìÊýÅª¤Ë²ÈÉ÷¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âNG¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¼Â²È¤È¤¤¤¦¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¤´ÈÓ¤ò½àÈ÷¤·¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÈÄí¤òºî¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤è¤½¤Î²ÈÄí¤ÎÏÃ¡£²ÈÄí¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±·Ð±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤È¤ÏÊÌ¤Î¿·¤¿¤Ê´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ä¼ÒÂ§¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÉ×ÉØ·ö²Þ¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï²ÃÆ£¤ÏÁ°½Ð¤Î¥¦¥§¥ÖÇÞÂÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ò·ëº§¤·¤Æ13Ç¯¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ó¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÉ×ÉØ·ö²Þ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍ×Ãí°Õ
¡¡¶áÃø¡Ö¿ÍÀ¸¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡É×ÉØONE TEAM»×¹Í¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬Amazon¤ÎÎø°¦¡¦·ëº§¡¦Î¥º§ÉôÌç¤Ê¤É¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿É×ÉØ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»³ËÜµ×Èþ»Ò»á¤Ï¡¢¤ÉáÃÊ¤«¤éÉ×ÉØ·ö²Þ¤¬¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤éÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍ×Ãí°Õ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤ÏÃÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤äÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Î¤â¤È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëºÊÂ¦¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡Øµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡Ù¡Ø1ÅÙÏÃ¤·¤¿¤éÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤éÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Â¿¤¤¡£ºÊÂ¦¤Î¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤¬ËÄ¤é¤à¤È¡¢¡ØÉ×¤Ï²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢É×¤ÎÂ¦¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ÉÔµ¡·ù¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºÊ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â´í¸±¤À¡£
¡ÖºÊ¤¬²¿¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿ôÆü¤¬·Ð¤Ä¤ÈÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡É×¤Ï¡Ø¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏºÊ¼«¿È¤â¥â¥ä¥â¥ä¤ò¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡È»¡¤·¤ÆºÊ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÊ¤ÎÉÔµ¡·ù¥ª¡¼¥é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¸å¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÊ¤â¼«¿È¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Î¸¶°ø¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÊ¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÂÖÅÙ¤µ¤¨¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ï¤ä´í¸±¿å°è¡£Á°½Ð¤Î²¬Ìî»á¤¬Ãé¹ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¦ºÊ¤¬¶òÃÔ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡Ù¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¶òÃÔ¤ÏºÊ¤Î²æËý¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÉÔÏÂ¤Î²ê¤òÅ¦¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÊ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Åº¤¤¿ë¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¹¤ì°ã¤¦¤Î¤«¡£¡ÖºÊ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¸¦µæ¼Ô¤Î¹õÀî°ËÊÝ»Ò»á¤Î²òÀâ¡£
É×¤Ï¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì
¡ÖÇ¾¤Î¹½Â¤¤ËÀº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤Î¤ÏÇ¾¤Î»È¤¤Êý¡£ÃËÀÇ¾¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë»Ö¸þ·¿¡Ù¤Î¤¿¤á¡¢1ÅÙÄê¤á¤¿ÌÜÉ¸¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½÷À¤Ê¤é¥È¥¤¥ì¤ÇÍÑ¤òÂ¤½¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥³¥Ã¥×¤ä¶õ¤´Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ä¤¤¤Ç¤ËÊÒ¤Å¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¥È¥¤¥ì¤À¤±¤Ë¾È½à¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£ºÊ¤¬²¿ÅÙ¡ØÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤æ¤¨¤ÎÇ¾¤ÎÆÃ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬½÷À¤ÎÇ¾¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¼«Á³¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£§ºÊ¤¬¡ÈÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¡È¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Î¸½¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷À¤ÎÇ¾¤Î¡Ø¤Ä¤¤¤Ç¤Îµ¤ÉÕ¤¡Ù¤Ï¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤«Æ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤ä²È¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤ò¼º¤¦¤È¡¢ºÊ¤â²¿¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÊ¤Ï¡¢µ¤ÉÕ¤¤Î¤Ê¤¤É×¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¡Ø°¦¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Áí¤¸¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥º¥ì¤ò¸º¤é¤¹ÅØÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤À¡£
¡ÖÃËÀ¿Ø¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÎ¥º§¤òÂ¾¿Í»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ¼«³Ð¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÈÄí¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡£¡Ø¤³¤Î2¿Í¤ÎÎ¥º§¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É×ÉØ¤Î·Á¤ËÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÞÉ´ÅÄ»á¡Ë
¡¡ºòÇ¯¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿É×ÉØ¤ÏÌó18ËüÁÈ¡£¤¦¤Á45¡ó¤¬·ëº§10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤À¡£¡Ö7¤Ä¤ÎË¡Â§¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡Ë