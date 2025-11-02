「たくましい。すごい選手に付かせてもらいました」山本由伸付通訳も万感の2年連続世界一　「山本君、チームみんなのおかげ」

山本由伸を「たくましい」と評した園田芳大通訳(C)Getty Images

ドジャースが現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に延長11回の末に5-4で逆転勝ち。11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸は魂の無失点リリーフ。ドジャースが世界一連覇を決めた。山本はシリーズ3勝で日本人投手初のMVPを獲得した。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

山本は4-4で迎えた9回一死一、二塁とサヨナラのピンチを迎えたところで登板。アレハンドロ・カークに死球を与えてしまい一死満塁となったが、ドールトン・バーショを二ゴロに仕留めた。

二死満塁となり、アーニー・クレメントの打球は、この回途中で中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが左翼手のキケ・ヘルナンデスと交錯しながらも好捕した。山本は延長10回もマウンドに上がり、三者凡退。そして、11回は一死一、三塁の大ピンチからカークを遊ゴロ併殺に仕留めた。

歓喜の輪の中心になった山本。シャンパンファイトでは、そんな右腕の出身地である「岡山」コールも起きた。中継した『NHK-BS』のインタビューに応じた右腕は、「やりきりました。シャンパン？（体に）染みています。気持ちいいです。一気に疲れが吹っ飛びました」と充実の笑み。「最後は無心で投げ続けて、何とか勝てました」と振り返った。