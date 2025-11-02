起死回生の同点弾を放ったド軍36歳を「期待してなかった」 ベッツが証言する“伏兵”が生んだドラマの舞台裏「悪く言うつもりはないけど…」
ロハスの起死回生の一打で沸き立つドジャースナイン(C)Getty Images
文字通り起死回生の一打となった。
現地時間11日1日に敵地で行われたワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4と勝利。球団史上初となる2年連続ワールドシリーズ制覇を達成した。ちなみにメジャーリーグで連覇を果たすのは、1998年から3連覇を果たして黄金期を迎えたヤンキース以来の偉業である。
このドラマチックな戴冠劇をもたらしたのは、ベテランの一振りだった。
ドジャースが3-4とリードされた9回一死無塁で打席に入ったのは、9番のミゲル・ロハス。この試合まで今シリーズでノーヒットだった36歳は、相手守護神ジェフ・ホフマンと対峙して、「ホームランは狙っていなかった」とコンパクトなスイングで際どいボールをカットしながら粘った。
好球を待ち続けた。そしてフルカウントからの6球目、内角低めへのスライダーを巧みに弾き返すと、高々と舞い上がった打球はあっという間に左翼フェンスを越え、値千金の同点ホームランとなった。
レギュラーシーズンでも7本塁打しか打っていない“伏兵”が生んだ土壇場での同点劇。これで息を吹き返したドジャースは11回にウィル・スミスのソロアーチで勝ち越し。最後は9回途中からリリーフ登板した山本由伸が無失点で切り抜け、頂点へとたどり着いた。
ワールドシリーズ史に残る劇的な一打を放ったロハス。もっとも、チームメイトたちは彼の一発を「期待していなかった」という。試合後に米スポーツ専門局『FOX Sports』の中継番組に出演したムーキー・ベッツは、「あの瞬間に何を思ったのかを教えてくれ」と問われ、こう切り返している。
「これはミギー・ロハスを悪く言うつもりはないけど、あの状況で彼がホームランを打つなんて誰も期待してなかったというのが正直なところだよ。だって、ロハスからだからね」
それでも「ダグアウトの一番前の方にいた」というベッツは、眼前で生まれた“奇跡”とも言える同点弾を「だけど、彼はやってのけた。もちろん彼のことは信じていたけど、ホームランまでは考えていなかったね」と正直な胸の内を明かした。
「あんな展開でホームランを打つのは彼らしいというか……。この集団にいたらよくわかると思うけど、彼はチームの盛り上げ役なんだ。そんな俺たちの盛り上げ役だからこその大仕事だったと思うんだ」
ロハス自身が「あの時の感情を言葉で表現するのは難しい」と振り返った一打は、同僚たちにとっても衝撃的なものだったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]