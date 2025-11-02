「１番見たかったやつ！」「凄い笑ってる」三笘薫vs田中碧のプレミア幼馴染対決はお預けも…試合後の“４ショット”にファン大注目
現地11月１日に開催されたプレミアリーグ第10節で、三笘薫が所属するブライトンと田中碧を擁するリーズが激突。ホームの前者が３−０で快勝した。
三笘と田中は共に、神奈川県川崎市のさぎぬまSC出身で、川崎フロンターレでプロデビュー。世界最高峰のリーグでの幼馴染対決が期待されたなか、１学年上で28歳の三笘はコンディション不良で欠場したため、実現せず。一方、田中は61分までプレーした。
２人が同時にピッチに立つことはなかったものの、試合後に談笑。すぐ横ではブライトンのバルト・フェルブルッヘン、リーズのルーカス・ヌメチャという、元アンデルレヒト勢が同様に再会を祝しており、彼らと交流する姿も見られた。
この貴重な舞台裏は、プレミアリーグを中継する『U-NEXT』の公式Xで公開され、大きな注目を集めている。
「１番見たかったやつ！」
「ずっと観てられる」
「仲良しな鷺沼兄弟」
「周りの選手も巻き込んで話してるのいい」
「チーム内での良好な関係も窺える一幕」
「元フロンターレ２人と元アンデルレヒト２人。なんかいいね、こういうの」
「凄い笑ってるね。どんな話ししてるのかな」
「いつかは観たい日本人22番対決」
「リーズのホーム戦では対決が実現するといいな」
両軍が次に顔を合わせるのは、５月17日。最終節の１つ前だ。“鷺沼兄弟”の対決は今度こそ見られるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「なんかいいね、こういうの」胸熱！貴重な舞台裏シーン
三笘と田中は共に、神奈川県川崎市のさぎぬまSC出身で、川崎フロンターレでプロデビュー。世界最高峰のリーグでの幼馴染対決が期待されたなか、１学年上で28歳の三笘はコンディション不良で欠場したため、実現せず。一方、田中は61分までプレーした。
この貴重な舞台裏は、プレミアリーグを中継する『U-NEXT』の公式Xで公開され、大きな注目を集めている。
「１番見たかったやつ！」
「ずっと観てられる」
「仲良しな鷺沼兄弟」
「周りの選手も巻き込んで話してるのいい」
「チーム内での良好な関係も窺える一幕」
「元フロンターレ２人と元アンデルレヒト２人。なんかいいね、こういうの」
「凄い笑ってるね。どんな話ししてるのかな」
「いつかは観たい日本人22番対決」
「リーズのホーム戦では対決が実現するといいな」
両軍が次に顔を合わせるのは、５月17日。最終節の１つ前だ。“鷺沼兄弟”の対決は今度こそ見られるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「なんかいいね、こういうの」胸熱！貴重な舞台裏シーン