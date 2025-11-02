社会人野球クラブチーム、茨城ゴールデンゴールズ（GG）の監督、片岡安祐美（38）が2日までに自身のインスタグラムを更新。3歳長男との七五三親子ショットを披露した。

「早いもので11月！！毎日あっという間です 先日、怪獣くん七五三のお詣りを熊本の出水神社で うちは七・五・三！全部やっちゃう派です」と書き出すと、神社での水色の着物姿の自身と、着物姿の長男の親子ショットをアップ。

「去年の髪おきから、1年。おっきくなったなぁ…」などと感慨を記し、「熊本、かなり暑い日だったんだけど、早く脱ぎたい！と言いながらもなんとか最後まで頑張りました (あたしも暑かったけど、たまにしか着れないから頑張った笑)」と振り返った。

「『よく食べ、よく出し、よく眠る！！』今のところそこの心配はすることなく、元気に育ってくれてます まぁ、よく喋るし、どこで覚えた？って言葉もよく知ってる笑 会話楽しいけど、言い訳めちゃくちゃするから、イラッともくる！笑 でも、ふっと力抜いてもいいんだなって思える優しい言葉もくれる！まぁ寝顔見ればなんでも吹っ飛んじゃうけど」と近況を明かした。

「本当、喋るか食べるか走ってる！このどれか！車が大好きで、電車も大好き。乗り物大好き！絶賛カーズにどハマり中 乾杯のときは必ず、ママ、いつも頑張ってくれてありがとう！ママ、いつも絵本読んでくれてありがとう！ママ、いつも大好きしてくれてありがとう！怪獣も大好きだよ！おつかれー！かんぱーい！って言ってくれます」とも紹介。

「これからもすくすく元気に大きくなぁれ♪みーんな怪獣くんのこと大好きだよ！！こういうお祝い事、必ず付き合ってくれる両親と妹家族のみんな、いつも本当にありがとう 妹ちゃんよ、お着物も貸してくれてありがとう 素敵な思い出になりました！」と感謝した。

片岡は2017年12月にプロ野球・DeNAの元投手でラーメン店店主の小林公太氏と結婚。22年6月に第1子男児を出産したが、今年1月に、24年に離婚していたと正式に発表した。

片岡の投稿に、フォロワーからは「美人でお着物姿素敵です」「凛々しくて優しい怪獣くん 素敵な和服姿のママをみて、なんて言ったかな」「幸せそう。今まで見てきた方でやっぱり一番綺麗です」「七五三おめでとう御座います 片岡さんの着物姿美しい」「着物姿滅多にないからいい」といった反響が寄せられている。