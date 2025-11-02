¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Û¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ï5Ãå·òÆ®¡¡¥×¡¼¥·¥ã¥ó¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÇÏ¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè172²óÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¡¢¸ÅÇÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤¬Åìµþ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëG1¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ï5Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µÆ²Ö¾Þ°ÊÍè2¤Ä¤á¤ÎG1¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î3ºÐÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢3Ãå¤Ë¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë8ÈÖ¿Íµ¤¤Î6ºÐÇÏ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Î°È¾å¡¦¥×¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¡ÖÏÈ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Æâ¤Î·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÃÖ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÇÏ¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅìµþ¼Ç3200¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1984Ç¯¤Ë¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤È¤È¤â¤Ë2000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ»½Ì¡£¥Þ¥¤¥é¡¼¤«¤éÃæÄ¹µ÷Î¥ÇÏ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊG1¤Î°ì¤Ä¡£