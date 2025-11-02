総合格闘技「RIZIN」は2日、神戸市内で「RIZIN LANDMARK12 in KOBE」（3日、GLION ARENA KOBE）の前日公開計量を行った。

メインの秋元強真（19）と萩原京平（29）はいきなり計量前からにらみ合いの一触即発。計量は秋元が66キロのリミットで萩原は65・85キロでそれぞれパスした。計量後のフェイスオフでも再びにらみ合うシーンも。マイクを持った萩原は「絶対に勝つ。俺が東京に行って1年どうやってきたか見せます。絶対に勝ちます」と言えば、秋元は「1年あったら東京にはいけるのであしたは思い切りぶっ飛ばして会場を爆発させます」と相変わらず強きに話していた。

女子スーパーアトム級タイトル戦で王者・伊澤星花（28）は48・85キロ、3階級制覇を目指す大島沙緒里（30）は47・85キロで計量をクリア。計量をパスした大島は「私は過去4試合全て負け予想だったが、予想を覆してきた。皆さんの予想を覆します」とベルト奪取に燃える。女王・伊澤は「RIZINで負けてないというが、今までとレベルが違うので、あしたは怖い伊澤星花を見せたい」と絶対女王らしい自信の言葉を口にした。

また、美人格闘家のケイト・ロータス（27）は49・90キロ、対戦相手のイ・ボミ（26）が49・80キロでパスした。