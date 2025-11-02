元乃木坂４６で俳優の生駒里奈（２９）が２日、都内で特別編集版「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント−小さな挑戦者の軌跡−」と、同時上映「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ １０周年記念新作短編『幕間の楔』」の公開記念舞台あいさつに声優・河西健吾（４０）と登壇した。

主人公の少年、ウィスタリオ・アファム役の生駒はカーキー色の上着に黒のロングブールを履いて登場。会場からの大きな拍手を浴びると「ウィスタリオ君のカラーが黄色とかブルーをイメージということだったので、真っ黄色を入れさせていただいて、ビジュアルからも中性的なイメージもあるので、そういうスタイリングにさせていただきました」と説明。役柄にマッチした衣装に司会者から「素晴らしい衣装をありがとうございます」と高評価を受けた。

作品は１０月３１日から公開され、感想はＳＮＳでチェックするのが趣味になっていると明かした生駒は「『この声、誰だろう？』とか『生駒里奈ちゃんなんだ』という、初めて私のことを認識した方もいるのかなと思うんですけども、私のことをこの作品を通して知っていく方も増えたんだなと。すごくうれしいことです」と喜んだ。