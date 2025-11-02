牡牛座・女性の運勢

対人関係の大事な時期を経験中の牡牛座。特にここからしばらくは印象的な展開が続きそう。今週は、パートナーや親友など身近な人を含めた周囲の中で過去の問題に対峙する雰囲気のとき。もし過去に何かあり、わだかまりを抱えたままになっている人がいるのなら、パートナーが直接その人に対し、行動を起こすとか。結果、共通のテーマとして抱えてきた問題を一緒に解決するのかも。本気で対処したいなら、「直球でいくのがいい」ようです。また、問題を消化し少し楽になっていくせいか、意識は次第に今後の自分の挑戦に向かい始めます。いろいろ始めたくなる時期でそれはOKですが、大金支出には気をつけて。何ごともよく考えてからにしてね。

牡牛座・男性の運勢

現在、人との関係から多くを学び、過去の問題を解消すべく集中して取り組む時期の牡牛座。今週はいままで十分に切りこめなかった部分にパートナーや親友など身近な人が積極的に向き合うよう。おそらくその問題自体は共通のテーマで、相手の行動を通じて牡牛座も向き合い、結果状況を解決するのでしょう。本気で解決したいのなら、前向きな意味で遠慮は無用です。また、ここから牡牛座の意識は再び自分自身の成長に少しずつ移り始めます。物ごとへの興味も広がりだしますが、現在はやや衝動的過ぎる傾向も。特に金銭面に関しては要注意。「これをやってみたい、必要だ、買おう！」と大金を使わないで。