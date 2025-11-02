双子座・女性の運勢

自分を取り巻く環境が次第に整っていく印象の今週。いまの双子座は社会面での「やり残し感」を積極的に片づけ、本格的に新しい領域に進むための準備を進めているのかも。苦手なこと、問題意識のある内容には果敢に取り組むとよさそう。そこで得られる手ごたえはかなりのものでしょう。ちなみに、いますべきこと&期待されるものは必ずしも双子座好みではありません。が、役割に徹するのも時には重要です。また対人関係はややトラブル含みのとき。パートナーや親友など身近な相手は積極性を増し、それによって混乱させられる可能性あり。即対応しなくていいので、静観タイムを設けましょう。

双子座・男性の運勢

社会面での過去の問題や不安感など、長いテーマにみずから決着をつけていく雰囲気のとき。実際の行動で状況を改善できるのは、最初の躊躇を越えればかなり気持ちのいいことでしょう。その経験が今後の糧にもなります。ぜひ果敢に行動してください。ただ、いま期待されること、得られるものは「自分のほしいもの」とは違います。でも“成果”としてぜひ受け取って。同時に、人にはやや振り回されやすい時期かも。パートナーや親友など親しい相手を筆頭に、周囲には衝動的に動く人が増えてきそう。一緒になって即動かないで冷静に様子を見てください。