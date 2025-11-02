蟹座・女性の運勢

みずからの判断、そして行動で、自分のなかにある過去の問題や不安感、傷を解消できるとき。ここしばらくの展開のなかで「これこそが問題の核だ」というものが見えてきていそうな蟹座です。かつ、「解決には何が必要か」もわかっているでしょう。いまこそ、その行動を起こすベストタイミングで、実行後は確実な手ごたえと開放感を味わえるはず。やや自分への甘さもある時期ですが、いまはのんびりよりも優先すべきことがありますよ。さらに今後蟹座の関心は社会面や自分自身の挑戦に向かいそう。何か衝動的に動きたくなる面もありますが、情報の正しさはきちんと確認を。適当な内容に踊らされたりしないように。

蟹座・男性の運勢

自分にとっての長く根深い問題と、正面から立ち向かい解消するイメージのとき。長くこのテーマには向き合ってきていますが、いよいよダイレクトに行動を起こすときが来たのかも。「自分はこれをすべきだ」と直感的に思う行動がベストです。かつ速やかにそれは解決し、納得感と今後につながる手ごたえが残るでしょう。いまがそのときですよ。あと回しにしないように。また気持ちも晴れて今後はまた社会面、ひいては自分自身の挑戦に意識が向かいます。ただ衝動的に何かに飛びつきやすい面もあるので、そこは気をつけて。空回り注意です。