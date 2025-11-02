獅子座・女性の運勢

日常生活や家族との関係を中心に、自分の生活を再編する時期が来ています。生活のなかには自身の健康や考え方の傾向などもやや含まれ、つまりは獅子座の「自分はどういうふうに生きていくか」の部分を、いまはブラッシュアップするときなのでしょう。「これは変えられない」と思い込んでいた部分も、実は現実の行動を通じて変えることは可能です。それに気づくのがいまなのかも。すでに「わかっている」ならやってみましょう。その効果の大きさに、自分でもびっくりし手ごたえを得られるはずですから。かっこつけずに自分に素直になるのがコツ。元気が出て、今後へのモチベーションも上がってきそうですが、行動は少し慎重に。軽はずみな行動は周囲を混乱させますから。

獅子座・男性の運勢

自分の日常のなかの「ここが問題を生んでいるとわかっているが、なかなか変えられない」と感じている部分を変えることができるとき。長くそこを意識してきたでしょうが、ついに行動に移すべきタイミングが来ました。「実際にはどうすべきか」も、おそらく獅子座はわかっています。思うままにやってみましょう。そこから生まれる成果、手ごたえの大きさには驚きを覚えるはずです。また今後は次第に好奇心が増し、行動範囲も広がりそうですが、無自覚な衝動的な発想、行動には気をつけて。獅子座の言動に混乱させられる人が多そうです。