乙女座・女性の運勢

人との関係において大事な転機を迎える時期。そもそも、ここ最近はそういう流れのなかにいる乙女座ですが、特に今週はパートナーや親友など、自分にとっての大事な相手と「やや話しにくい、けどとても重要な話」をするのに適しています。自分からのアプローチはもちろんOK！共通の友人や状況があるなら、そこでの展開が乙女座のあと押しをしてくれるのかもしれません。現状、パートナーなどとの関係は前向きな方向に傾いていますが、「ケリをつけるべきところは、つけておくべき」ということなのでしょう。人の親切は素直に受け取って。今後の関心はプライベートに傾き、そのぶん仕事の状況に対してはストレスを感じやすいかも。当てはまるなら、一回落ち着いたほうがいいですね。

乙女座・男性の運勢

対人関係の重要な時期は続きます。今週はパートナーや親友など自分の大事な相手と、やや話しにくい、でも大切なテーマについて話し合うことになるタイミングかも。それは「もう十分わかってはいるが、きちんと決着させておくべき問題」なのでしょう。自分から積極的にいくのもアリですし、何か周囲の人や状況が話しやすいきっかけを作ってくれる可能性もあります。直接的なアプローチが最適です。あいまい表現&先延ばしは厳禁。それにホッとするのか、今後はプライベートに関心が向きそうな乙女座。ただ、そちらに気持ちが傾くと、社会面での忙しい展開にはついていきにくくなるかな。ちょっとゆっくりもしてください。