天秤座・女性の運勢

社会面での積極的なアプローチが状況をもうひと段階押し上げる雰囲気のとき。現在、仕事関連で重要な転機を迎えている天秤座ですが、いま起こす行動は「過去の自分が問題視し、不安を感じていた部分を“更新する”ため」のものなのかも。結果、かつての限界を打破できるのでしょう。大きな手ごたえと納得感が得られそうなので、ぜひいまは積極策でいきましょう。また、今後は好奇心が増し出会いが増え、世界を広げたくなってきそうです。それ自体はいいですが、いまの天秤座は少々、衝動的になっているのでそこは気をつけて。何でも無暗に受け入れすぎて、自分で自分を混乱&不安にさせないように。

天秤座・男性の運勢

長きにわたって抱えてきた社会面の問題や不安を、いまの自分の経験やスキルを駆使して覆すことができるとき。ここ最近続いてきた流れですが、ついに今週具体的な行動によってそれをやり遂げるのかも。おそらく結果は上々で、確実な手ごたえと満足感を得るでしょう。何ごともダイレクトなアプローチがもっとも有効です。ぜひやっつけてください。今後の天秤座はより積極性が増し、新しいことへの関心も強まっていくよう。それ自体はいいことですが、軽々しく&端から…はちょっと用心かも。何でも受け入れすぎは自分を混乱&不安にさせそうです。