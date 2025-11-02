蠍座・女性の運勢

みずからの積極的な行動で、自分のなかにある過去の問題や不安感、傷を解消する重要なタイミングでしょう。いままでじわじわ意欲を高めてきた蠍座ですが、今週は特にそこにダイレクトにアプローチするときのよう。「いろいろ思うところはあるが…きっとやったほうがいい！」と思うことはぜひ実践してください。やり終えたときの納得と強い手ごたえは今後の財産になるはずです。ここからは少しずつ自分自身を成長させるジャンルに関心が向き始めるでしょう。いろいろ情報を集めるのはいいですが、本格的に動くまえに必ず精査して。ノリで受け入れたものの何かが間違っていた！などもありえる時期です。

蠍座・男性の運勢

自分で自分のなかに長く存在した恐れ、不安感を打破できる貴重なときです。そもそもいまの蠍座は自分を変えようという強い意志を秘めていますが、まさに今週はそれを行動として発揮すべきタイミングでしょう。自分がすべきことはもうわかっているはずなので、思いきってやりましょう。実行できたあとの満足感、手ごたえは素晴らしいもののはずです。またここで得たエネルギーを、今後は挑戦欲に変えていくよう。やってみたいこともいろいろ見つかる時期ですが、勢いだけで次々飛びつかないように。いまの蠍座はやや興奮し衝動的にもなりがちです。力やお金を注ぎ始める前に、情報などはきちんと確認を。