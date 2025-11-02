射手座・女性の運勢

何か自分のなかで重要なことにケリをつけるイメージのとき。現在の射手座、自分自身の生活や家族との関係、もしくは心身の健康状態など、いままであと回しにしがちでずっと気にかけてきたテーマに正面から取り組んでいるでしょう。今週は「これがいちばんの課題だ」と理解しているものに対し、はっきり改善&決別を意識しそう。何か象徴するものを捨てたりするかも。実際「もうこれは私には必要ない」と意識するのはとても効果がありそうです。それに勢いを得るのか、同時に元気も出てくるいまですが、その反動なのか、勘は鋭いものの興奮しがちな面も。特に対人関係においては落ち着きが必要です。

射手座・男性の運勢

長く日常のなかにあり、「問題ではあるがそれはしょうがない」と受け止めてきたものと決別する雰囲気のとき。最近の射手座はそれでも「やっぱり何とかしなくちゃ」と考え、やれることはやってきていたでしょう。結果、今週は気持ちのなかでケリがつく（手放し準備OK）ときなのかも。実際に何か手放したいことに関するものを捨てるのは効果がありそう。そうやってだんだんに自由になるのか、元気も出て直感も冴えてくるときですが、勢いつきすぎによる衝動性には少し注意を。特に対人面ではご用心。