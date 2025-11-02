山羊座・女性の運勢

長く抱えてきた対人関係上のわだかまりに決着がつきそうなとき。山羊座自身はやや第三者的立場かもしれませんが、何らかの向き合い、話し合いを経験しそこから多くを学ぶのかも。もしパートナーや親友を含め、身近な人たちに何かあったら親身になるのがいいですね。いまは直接的なアプローチが有効なときなので、もし自分自身が何かに対処すべき状況になったら、そうしてください。結果、心のつかえがとれるのか、今後はやや気分が上がり新たなことに関心を抱きやすくなります。元気で何よりですが、ちょっと衝動的になるのは要注意かも。直感重視でいいけれど、考えるべきところはじっくりと。

山羊座・男性の運勢

人と人とのかかわりのなかで多くを感じ、学ぶタイミングかも。現在、山羊座を取りまく対人関係はパワーアップし、いままで長く抱えてきた問題や誰かとの衝突にケリをつけるような展開が起こりそうです。山羊座自身に起こる場合もあるし、親しい関係のなかで起こる場合もありえます。どちらの場合も「問題から目をそらさず、ダイレクトにアプローチすることの重要さ」を感じ取れそう。そこから解放された気持ちになるのか、今後は次第に新しい好奇心が動き出す雰囲気です。直感力も冴えますが、やや衝動的になりやすい傾向も強まるので、そこは気をつけて。