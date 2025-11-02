水瓶座・女性の運勢

自分自身の新たな工夫や具体的なアプローチから、過去の問題や苦手意識、不安感を打破できるような展開がありそうです。主に社会面での動きですが、その経験からいかに自分が成長し、新しい見方ができるようになったのか実感できるでしょう。大きな成果も期待でき、手ごたえも得られるときなので、ぜひ思いきって攻めていってください。また社会面でケリがつきかかっているいまは、だんだんに元気が出てくる時期でもあります。新たな出会いも起こりやすいかも。楽しく気の合う出会いが多そうですが、やや振り回されやすい面も。相手のノリに乗っかり過ぎず、楽しくても見極めは慎重に。

水瓶座・男性の運勢

社会面で過去の自分の問題、不安感や自分で作っていた壁を打破できる経験ができそうです。いま現在の水瓶座は以前よりはるかに成長しており、同じテーマに向き合っても違う対処ができるでしょう。当てはまることがあるならどうぞ正面から取り組み、解決してください。経験値が上がったことを実感できる、貴重なときです。また、この経験は確実に水瓶座の心を自由にするよう。ここからは新たな出会いも起こりやすいので、好奇心も動き始めます。が、いま会う相手は気が合うタイプが多くて楽しいものの、やや衝動的で振り回されやすさもあります。そこだけ少し慎重に。